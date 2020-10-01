«بوالخطابية» يتفقد مصفاة طبرق وعددا من المشروعات الخدمية

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مصفاة المدينة وكان في استقباله رجب سحنون مراقب الميناء والمصفاة، وعدد من المنسقين ورؤساء الأقسام .

وبحسب بيان صادر عن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الجمعة، فإن “بوالخطابية” عقد اجتماع على هامش هذه الزيارة لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعدد من المشروعات التي من شأنها حل الكثير من المختنقات.

وتفقد عميد بلدية طبرق، المصفاة واستمع إلى شرح واضح على عمليات الإنتاج، مقدما شهادة شكر وتقدير للعاملين فيها، ولإدارة الشركة ولموقع طبرق للأعمال التي تقدمها الشركة تجاه المواطنين والمجتمع من منتجات نفطية تساهم في توليد الكهرباء وتسيير العمل اليومي من أهما وقود الديزل.

ورافق عميد بلدية طبرق، في هذه الزيارة عضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونة ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال.

وعلى صعيد آخر، قام فرج بوالخطابية، ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بزيارة إلى محطة الرفع رقم 7 لمتابعة أعمال الصيانة بهذه المحطة بعد وصول عدد من المضخات عن طريق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومشاكل طفح مياه المجاري .

كما تفقد “بوالخطابية” أيضا عددا من المشروعات منها مشروع إنشاء مشروع جزيرة ما بين الطريق الرئيسي ومدخل فندق دار السلام لحل المختنق القائم حالياً في هذه المنطقة .

وقد أطلق اسم “دار السلام على” هذه الجزيرة، وقد اطلع المهندس نصر شرح البال على الرسومات والتصاميم لهذا المشروع.