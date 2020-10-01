وسائل إعلام: سماع أصوات اشتباكات جنوب غرب العاصمة طرابلس

أفادت قناة “العربية الحدث” في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت القناة إلى أن الاشتباكات المسلحة بين مجموعة الأمن العام وكتيبة من الزاوية قرب معسكر 7 ابريل بالعاصمة.

وأكدت مصادر إعلامية ارتفاع حدة صوت اطلاق النار في محيط ( الدعوة الاسلامية – 7 أبريل ) جنوب غرب طرابلس، مضيفةً أن الاشتباكات بين مجموعات مسلحة .

وأضافت المصادر أن شهود عيان في منطقة جودايم أكدت مرور رتل سيارات مسلحة من الزاوية في اتجاه العاصمة طرابلس على خلفية اشتباكات السواني.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته صحفته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد”.

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