غويريني يطالب بوقف نهائي لإطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت ممكن

قال وزير الدفاع

الايطالي، لورينزو غويريني، الخميس، إنه يتعين على طرفي الصراع المسلح في ليبيا التوصل

إلى وقف نهائي لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف غويريني في

تصريحات صحفية أنه بدون وقف نهائي لإطلاق النار بين الأطراف الليبية لا يمكن

افتراض أي تقدم ملموس في عملية صلح دائمة في ليبيا.

وأوضح غويريني أن

عملية إيريني لمراقبة حظر توريد الاسلحة إلى ليبيا تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة

البحرية، مؤكدا أن اعتراض الناقلة المحملة بوقود الطائرات في 10 سبتمبر الماضي هي

نتيجة ملموسة لفعالية الدوريات في البحر لحظر الأسلحة إلى ليبيا.

