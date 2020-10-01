فيديو يرصد اشتباكات عنيفة بين فصيلين تابعين للوفاق في طرابلس.. تفاصيل جديدة

اندلعت اشتباكات ليلية عنيفة بين فصيلين تابعين لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الاشتباكات وقعت بين قوات من الزنتان تتخذ من معسكر 7 أبريل مقرا لها، وكتيبة من الزاوية في معسكر الإمداد في طريق السواني غربي طرابلس.

وبينت المصادر أن الجماعات المسلحة استخدمت القواذف والأسلحة الثقيلة الأمر الذي تسبب في ترويع المدنيين بعد سقوط قذائف في الأحياء السكنية وحدوث انفجارات ضخمة.

وأغلقت قوات تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، طريق السواني، وأقامت حواجز منعت بموجبها السيارات من الدخول إلى منطقة الاشتباكات.

يشار إلى أن هذا الاشتباك هو الثاني في غضون أقل من أسبوع الذي تشهده العاصمة الليبية، فقد وقع اشتباك يوم الجمعة الماضي بين مليشيا الضمان وأسود تاجوراء، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى مقتل زعيم أسود تاجوراء نادر الأزرق ومساعده أحمد إدواقه.

وأدناه فيديو الاشتباكات وفقاً لما نشرته صحيفة المرصد:

فيديو | جانب من أصوات الإشتباكات العنيفة الدائرة مابين معسكر 7 أبريل ومعسكر الإمداد بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق جنوب غرب #طرابلس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/geTZSwZzS3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 1, 2020

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