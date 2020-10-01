عاجل ليبيا الان

بعد إجراء 89 مسحة.. مصراتة تسجل حالة وفاة واحدة و19 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة
كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة بمركز مصراتة الطبي و
19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الإجتماعي” فيسبوك”، إن إجمالي المسحات التي تم سحبها 89 مسحة انفية
بلعومية، مبينة أنها موزعة كالتالي :-

– 81 مسحة انفيه بلعومية داخل المقر . – 8 مسحات انفيه بلعومية خارج المقر .

The post بعد إجراء 89 مسحة.. مصراتة تسجل حالة وفاة واحدة و19 إصابة جديدة بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك