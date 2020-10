بعد إجراء 89 مسحة.. مصراتة تسجل حالة وفاة واحدة و19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة بمركز مصراتة الطبي و

19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الإجتماعي” فيسبوك”، إن إجمالي المسحات التي تم سحبها 89 مسحة انفية

بلعومية، مبينة أنها موزعة كالتالي :-

– 81 مسحة انفيه بلعومية داخل المقر . – 8 مسحات انفيه بلعومية خارج المقر .

