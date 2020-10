أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في

أجدابيا، اليوم الخميس، توقف إجراء المسحة الأنفية، وذلك بسبب نفاد محاليل تشغيل جهاز”P.C.R” الخاص بالكشف عن فيروس كورونا .

وأوضحت اللجنة، في منشورلها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن النشرة الوبائية اليومية ستتوقف إلى حين توافر محاليل الجهاز

أو إجراء الكشف بمختبر آخر خارج أجدابيا بعد توقف المختبر المرجعي بالمدينة عن الكشف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 8 وفيات و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا،

فيما أشار إلى تماثل 533 حالة للشفاء.

The post بسبب نفاد مواد التشغيل.. لجنة مكافحة كورونا بأجدابيا تعلن توقف إجراء المسحة الأنفية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24