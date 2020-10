شركة سرت للنفط: نجاح اختبار الضغط لجزء من خط الغاز المتضرر البريقة – مصراتة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الخميس، نجاح اختبار الضغط لجزء من خط الغاز المتضرر البريقة – مصراتة.

وقالت الشركة في

بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم استبدال

11 كم بقطر 34 بوصة من خط الغاز البريقة – مصراتة، مضيفة أنه تم إجراء اختبار

الضغط لمقطع بطول 3.8 كم بإشراف من إدارة المشاريع وبإسناد من كوادر الإدارة

الفنية للمشروع.

وأضاف البيان

أنه من المقرر أن يتم اختبار الأجزاء المتبقية واستكمال باقي الأعمال بالمشروع

بأسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان أن

هذا المشروع يهدف لتغيير الجزء المتضرر من خط الغاز بسبب التآكل نتيجة وجوده في

أرض سبخية حيث أسند هذا العمل إلى (شركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول

النفطية) تحت إشراف إدارة المشاريع بالشركة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر مهماً وحيوياً لعمليات الغاز في ضخ الغاز إلى

المنطقة الغربية حال توفره والانتهاء من استبدال الخط المتضرر.

وأشار البيان

إلى أن الخط المتجه غرباً من محطة كبس البريقة تم عزله وتفريغه من الغاز نهاية شهر

مارس الماضي عند الصمام LV2

بعد محطة كبس البريقة بحوالي 400 متر وعند الصمام LV3 بمنطقة بشر وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

