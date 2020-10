أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بخروج رتل مدجج بالسلاح من

مدينة الزاوية باتجاه منطقة السواني بالعاصمة طرابلس بالتزامن مع تحشيدات كيبرة

لمليشيات (301 – المشتركة – غنيوة).

