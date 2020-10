أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بوقوع اشتباكات بين مجموعة

مسلحة من الزنتان وأخرى من الزاوية قرب جمعية “الدعوة الاسلامية” بالعاصمة

طرابلس.

