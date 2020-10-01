طبرق.. الحرس البلدي يصادر “مواد طبية” فاسدة

صادر جهاز الحرس البلدي في طبرق- الخميس- مواداً منتهية الصلاحية تُستخدم في التحاليل الطبية، أثناء جولة تفتيشية لعناصر الجهاز على الصيدليات ومختبرات التحاليل، حيث ضبط الجهاز المواد الفاسدة، وفتح محاضر للمخالفين وسيتم إتلافها حسب الطرق الصحية والقانونية-حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمجلس البلدي طبرق.

وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية قراراً بفرض غرامة مالية على المختبرات المخالفة، مطالباً بضرورة استمرار الحملات لضبط كل المخالفات والإجراءات السلبية وأبرزها المتعلقة بصحة المواطن وأمنه وإخضاع كل المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة.

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