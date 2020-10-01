وزير الدفاع الإيطالي: لا يمكن تحقيق أي تقدم في ليبيا بدون وقف نهائي لإطلاق النار

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، اليوم الخميس، أنه يتعين على طرفي النزاع المسلح في ليبيا التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، في أسرع وقت ممكن.

وأشار جويريني، في تصريحات نقلتها وكالة “أكي” الإيطالية، إلى أنه بدون وقف نهائي لإطلاق النار في ليبيا فلا يمكن افتراض أي تقدم ملموس في عملية صلح دائمة.

ونوه المسؤول الايطالي بأن عملية إيريني، المختصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة البحرية، لافتًا إلى أن اعتراض الناقلة المحملة بوقود الطائرات في 10 سبتمبر الماضي، هي نتيجة ملموسة لفعالية الدوريات في البحر.

وفيما يتعلق بالأزمة شرق البحر الأبيض المتوسط، أكد جويريني على ضرورة الدفع بالمفاوضات مع أنقرة من أجل إيجاد حلول بناءة لتعزيز سياسة الحوار.