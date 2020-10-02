“أبوقعيقيص” تحمل البرلمان مسؤولية عدم رفع قضية في اتفاقية تركيا مع الوفاق

قالت الحقوقية الليبية “آمال أبوقعيقيص” إنها لا تعرف مدى مصداقية الخبر المتداول بأن الأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية مع تركيا ( ولو ثبت صحة هذا الخبر فأن المسئولية التاريخية يتحملها مجلس النواب الذي لم يرفع دعوى بالخصوص إلى محكمة العدل الدولية ولم يرفع الدعوى بإبطال هذه الاتفاقية حتى أمام القضاء الوطني).

وأضافت “بوقعيقيص” في تدوينة لها على صفحتها بموقع فيس بوك أن البرلمان هو صاحب الصفة والشرعية رغم مطالبتنا مراراً برفعه للقضية حول الاتفاقية.. وختمت الحقوقية “أبوقعيقيص” تدوينتها بعبارة “من يفرط في حقه لا يلوم غيره”.

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