«بومريز» يناقش آليات مشاركة «التعليم» في انتخابات المجالس البلدية

عَقَد وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، الخميس، بمدينة بنغازي اجتماعا مع رئيس اللجنة المركزية لإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية للحكومة الليبية جمال عبد الشفيع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم، فإن الاجتماع تناول آليات التعاون بين وزارة التعليم واللجنة المركزية في إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية باعتبار وزارة التعليم شريك أساسي في العملية الانتخابية، باستغلال المدارس كمراكز انتخابية يوم الاقتراع.

وأصدر وزير التعليم، في ختام الاجتماع مع رئيس اللجنة المركزية، تعليماته لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات بشأن السماح باستغلال بعض المدارس كمراكز انتخابية يوم الاقتراع، ووضع اللافتات الخاصة بأرقام المراكز الانتخابية على تلك المدارس.

وشدد على ضرورة التعاون الكامل مع اللجنة المركزية والسماح لها باستغلال المؤسسات التعليمية المستهدفة لكل لجنة انتخابية.

وأكد إن وزارة التعليم لن تدخر جهدا في سبيل المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية بالحكومة الليبية.