ديوان المحاسبة يوقف إدارة صندوق التأمين الصحي عن العمل

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” على مدار يومين متتاليين اجتماعاً ضم وكيل الديوان ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام وعدد من أعضاء الإدارة حيث شهد الاجتماع تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام.

ورصد الاجتماع التقييمي-حسب منشور الديوان على صفحته الرسمية– ( تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، أيضاً الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى) -حسب ما جاء في منشور الديوان.

ويضيف الديوان أنه ( بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام أصدر رئيس الديوان القرار رقم 489، بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطياً عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير) -حسب ما خلص إليه منشور القرار.

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