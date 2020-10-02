استغاثات من المواطنين لإخلائهم من منطقة الاشتباكات بين المليشيات في طرابلس

ناشد عدد من المواطنين العالقين في منازلهم جنوب غرب العاصمة طرابلس المسؤولين بالتدخل في محيط الاشتباكات الدائرة بالمنطقة وإخلائهم بعد إصابة بعض البيوت بالأعيرة النارية وتحطم نوافذها مع انقطاع الكهرباء.

ونشبت اشتباكات مسلحة بين مليشيا «قوة الزنتان» بقيادة عماد طرابلسي ومليشيا من «قوة الزاوية» بالقرب من منطقة السراج بجوار معسكر 7 أبريل في العاصمة طرابلس.

وقال مصادر لـ«الساعة24» إن المواجهات المسلحة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة، واشتد القتال بين عناصر من مليشيا الزنتان ومليشيا من مدينة الزاوية وكلتهما منضويتان تحت حكومة الوفاق الموالية لتركيا.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات نشبت بسبب حالة “سكر” لأحد العناصر يعرف “سالم البلعيزي” والذي تشاجر مع مجموعة منتمية لمليشيا بالزاوية.

وأشارت المصادر، إلى وصول تعزيزات مسلحة من الزاوية باتجاه طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع هدأت أمام معسكر 7 أبريل بعد حل الإشكالية وخروج مليشيا «القوة المشتركة» بكل قوتها لفض النزاع والقبض على العناصر الدين قاموا بالرماية على بوابة تتبع مجموعة من الزاوية تابعة للقوة المشتركة.