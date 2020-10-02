بلدية جادو تحتفل بوصول مياه أبار “متلوي”

شهدت مدينة احتفالية بمناسبة وصول مياه أبار “متلوي” إلى خزان التوزيع الأرضي الكائن بضاحية “الجديدة”، والذي سيغذي التجمعات السكانية الجديدة في المدينة ومحيطها-حسب ما ورد عن الصفحة الرسمية للمجلس البدي جادو.

حضر الاحتفالية عميد البلدية سعيد البدراني ومخاتير المحلات وعدد من أعيان وأهالي جادو وتأتي تتويجا لكافة الجهود التي انطلقت منذ قرابة “3” سنوات بفضل أبناء المدينة من المهندسين والفنيين ورجال الأعمال والمجلس البلدي والأعيان وشركة المياه والصرف الصحي ، ممن كان لهم دور في تجهيز وإطلاق وتنفيذ هذا المشروع المتمثل في خط آبار “المتلوي” الذي من المنتظر أن يساهم في معالجة أزمة المياه التي تعاني منها مدينة جادو منذ سنوات.

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