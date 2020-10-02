مدير أمن يفرن وأعيان “العوينية” يتفقدون الطريق إلى “الشقيقة”

تفقد مدير مديرية أمن يفرن عقيد “شكري أبودية” الطريق التي تربط بين بلدتيّْ “العوينية” و”الشقيقة”، خلال جولة ميدانية تمت بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي وأعيان ووجهاء “العوينية” وقد رافقه مساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة .

وذكرت الصفحة الرسمية لــ”داخلية الوفاق” أن ( العصابات الإجرامية لتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والمخدرات تستعمل الطريق لتنفيذ عملياتها، من هنا كانت الجولة للوقوف على سير عملية تأمين الطريق حيث أن المنطقة مترامية الأطراف وشاسعة، مما يتطلب بذل كل الجهود والتعاون من أجل بسط الأمن على طول هذه الطريق).

وشملت الجولة عقد جتماع ضم مدير الأمن مع رئيس مجلس المحلي العوينية وأعيان المنطقة وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية ومتابعة سير العمل والوقوف علي المشاكل والصعوبات لإيجاد الحلول لها.

وأكد مدير الأمن برفع نقطة شرطة العوينية إلى مركز شرطة نظراً لما تعانية المنطقة من مشاكل التهريب والحرابة، بعد إخذ الإذن من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني- حسب ما ذكره العقيد أبودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية