بومبيو: لأوروبا دور أساسي بعملية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط بعد توقيع معاهد السلام بين الإماراتية الإسرائيلية.

وأوضح بومبيو، في حديث لصحيفة لا “ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الجمعة، أن لأوروبا دور في وقف النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مايك بومبيو “أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا.. أيضا في كبح ونبذ إيران التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها”، وفقا لرويترز.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل.

وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة قال بومبيو “يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار”.

وقال بومبيو أيضا إنه يتعين على روسيا وتركيا السماح لليبيا بأن تحل أزمتها بمفردها، مشيرا إلى أن تدخل جهات خارجية سيفاقم الوضع في تلك الدولة.