عيسى رشوان: “بلغوا عقيلة صالح أنه يتفاوض مع جماعة إرهابية”

قال عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يتفاوض مع “جماعة إرهابية” في بوزنيقة بالمغرب، في إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف “رشوان” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “بلغوا عقيلة صالح أنه يتفاوض مع جماعة إرهابية في بوزنيقة المغرب .. وألا ينسى في قرار اتخذ بالإجماع في تلك الجلسة سبعين عضو برلماني على تصنيف الإخوان بأنهم جماعة إرهابية .. اللي يتفاوض مع ارهابيين شن بنسموه؟”.

وتستأنف جلسات الحوار الليبي اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.

جدير بالذكر أن المشاركين في الحوار الليبي – الليبي والذي عقد في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وانتهت جلساته في 10 سبتمبر الماضي، قد أعلنوا عن عدة قرارات تم إعلانها في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وأكد البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وأنه تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، وأن المحادثات هدفت لتوحيد المناصب السيادية.

وأكد وفد مجلس الدولة لمحادثات بوزنيقة أننا وجدنا الكثير من المشتركات على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل، ونثق كثيرا في موقف الرباط النزيه المحايد من الأزمة في ليبيا.

ومن جانبه أشار وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أمله في التوصل إلى ليبيا موحدة يسودها الاستقرار، مؤكدين أن محادثات المغرب مع وفد مجلس الدولة الليبي شهدت انسجاما كبيرا.