«إبراهيم زغوان»: لو اشتعلت  الحرب غرب سرت سيندم «الرجال» على كل لحظة جنحوا فيها للسلم

قال إبراهيم زغوان، أحد “الدعاة” الموالين للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمؤيد للمليشيات والغزو التركي:” لو اشتعلت الحرب غرب مدينة سرت سيندم الرجال على كل لحظة جنحوا فيها للسلم وتركوا المجرم يلتقط أنفاسه ويجمع كل هذه الحشود من المرتزقة والسلاح”.

وتابع زغوان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الله أكبر ولله الحمد، تم إلغاء حوارات بوزنيقة لأن الرجال قالوا كلمتهم اليوم في محور سرت” على حد تعبيره.

وفيما يبدو أنه مخطط من «الغرياني» وقادة المليشيات لإشعال جبهة سرت، بعد أن درج الكثير من أبواقهم، على إطلاق الفزاعة تلو الفزاعة حول تعزيز الجيش لمواقعه غرب سرت واستعداده لمهاجمة المليشيات، ومن هؤلاء مروان الدرقاش، أحد الموالين لـ”الغرياني”، الذي أطلق هو الأخر جملة من الأكاذيب، حيث زعم أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش العربي الليبي ومن وصفهم بـ«الروس» يتجهزون لما أسماها بـ«الجولة المقبلة» من خلال تجهيزات ضخمة، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مهما اختلفنا حول الحوار والتفاوض، لكن ينبغي ألا نختلف حول الحرب”.

وأضاف:“ حفتر والروس يتجهزون للجولة القادمة بتجهيزات ضخمة، فهل فعلنا نحن؟، هذا ما يجب أن نتفق عليه ونتعاون للتجهيز له”.

وتابع:“ لا يغرنكم المسكنات التي يطلقها أصحاب شعارات (تبي الحرب بندقتك والجبهة). لسنا نحن الذين أردنا ونريد الحرب بل فُرضت علينا سابقاً وستُفرض علينا بعد أيام. فماذا أعددنا لها؟”.

واستطرد:“ من أراد دليلاً على ذلك فلينظر إلى تجهيزات الفاغنر في خط الدفاع (سرت – الجفرة)”، وفقا لادعائه.