أعرب وزير

خارجية أرمنيا، زهراب

مناتساكانيان، عن استعداد بلاده للتعاون مع منظمة الأمن الأوروبي لوقف إطلاق النار

في إقليم ناغورنو كاراباخ.

The post الخارجية الأرمنية: مستعدون للتعاون مع منظمة الأمن الأوروبي لوقف النار في كاراباخ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24