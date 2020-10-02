مساعدات إنسانية من هون لأهالي ابونجيم ووادي بي

سيرت المؤسسات الأهلية بمدينة هون بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر الليبي هون، قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من أهالي هون الى سكان منطقتي وادي بي وابونجيم ضمن حملة ليبي خوك (قافلة الوال للمساعدات الإنسانية).

ضمت القافلة 8 سيارات شاحنة محملة بمواد غذائية ومياه شرب وتمور وادوية ومعدات طبية وغيرها قام على تجميعها فريق العمل التطوعي حملة شوارعنا قدمت كتبرعات مالية وعينية من اهالي هون.

وزعت هذه المساعدات على العائلات المقيمة في ابونجيم ووادي بي بالتنسيق مع الفرع البلدي ابونجيم.

ورافق الحملة ثلاثة اطباء تصحبهم سيارة اسعاف مجهزة في تخصصات مختلفة حيث اجروا كشوفات مجانية للحالات المرضية هناك حيث اكد الأطباء من خلال الفحوصات على اهمية التزام المرضى واهلهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.