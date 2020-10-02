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“جمال الحاجي”: على الأحرار اعتقال قادة “وكر العدالة والبناء” فورا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الناشط السياسي، جمال الحاجي، إلى اعتقال قادة ما وصفهم بـ”وكر العدالة والبناء”، مطالبا بغلق كل مقراتهم، معتبرا الإخوان المسلمين “خونة” تاجروا بثورة ليبيا.

وأضاف “الحاجي” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “أتحمل مسئوليتي أمام الله وشعب يضحي من خمسين عام من أجل حريته ودولة مدنية محترمة تحقق حلمه ومستقبل اﻷجيال القادمة لأن يتحرك كل اﻷحرار بغلق أوكار اﻷحزاب الفاسدة واعتقال قادة وكر العدالة والبناء فورا.. ﻻ أحد يحدثني عن فوضى في اعتقال خونة تاجروا بثورتكم قبل عام 2004م بالمواخير ومستمرين”.

وقال “الحاجي” في منشور أخر على صفحته أيضا: “أعضاء “مجلس الدولة” بين أمران احلاهما مر..! إما المخاطرة بالراتب (16000) دينار والجواز اﻷحمر والمصالح أو الصمت على المشري وهو يبيع باسمهم ما تبقى من إرادة للشعب وللدولة الليبية يتاجر ﻷجل مصالح حزبهم الرخيصة بما أبقته مؤامرة الصخيرات..!”.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الليبي – الليبي تستأنف اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.

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اعتقال الإخوان المسلمين الحوار الليبي جمال الحاجي حزب العدالة والبناء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اوكار الاخوان المفسدين ينطبق عليها ماتم مع مسجد ضرار الذى استخدم للتفريق والاضرار بالمسلمين فامر رسول الله بحرقه وهدمه واتخذه المسلمون مكان للزبالة وهو ما ينطبق على حزب الزبالة والبلهاء الاخوانى الصهيونى الحقير
    وباختصار قصة مسجد ضرار
    كان بالمدينة قبل مَقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له : ” أبو عامر الراهبُ ” ، وكان قد تَنَصَّر في الجاهلية وقرأ علْم أهل الكتاب ، وكان فيه عبادة في الجاهلية ، وله شرف في الخزرج كبير ، فلما قَدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينة ، واجتمع المسلمون عليه ، وصارت للإسلام كلمة عالية ، وأظهرهم الله يوم بدر ، شَرِق اللعين أبو عامر بريقه ، وبارز بالعداوة ، وظاهر بها ، وخرج فارًّا إلى كفار مكة من مشركي قريش ، فألَّبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أحد ، فكان من أمر المسلمين ما كان ، وامتحنهم الله ، وكانت العاقبة للمتقين .

    وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين ، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصيب ذلك اليوم ، فجرح في وجهه ، وكُسِرت ربَاعِيتُه اليمنى السفلى ، وشُجَّ رأسه ، صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار ، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته ، فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله ، ونالوا منه وسبُّوه . فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شَر .

    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره ، وقرأ عليه من القرآن ، فأبى أن يسلم وتمرَّد ، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدًا طريدًا ، فنالته هذه الدعوة .

    وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ، ورأى أمرَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور ، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم ، فوعده ومَنَّاه ، وأقام عنده ، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنَّيهم أنه سيقدمُ بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه ، وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كُتُبه ، ويكونَ مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك ، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ، فبنوه وأحكموه ، وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ، ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته ، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية ، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : ( إنا على سفر ، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله ) ، فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك ، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم ، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضِّرار ، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المدينة .

    كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ) وهم أناس من الأنصار ، ابتنوا مسجدًا ، فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح ، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم ، فآتي بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا ، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة . فأنزل الله عز وجل : ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) إلى ( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )

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  • صدق جمال الحاجي وكر الافاعي يجب ان يغلق فورا فهؤلاء الخبثاء لا مبدأ لهم وبالتالي لن يكونوا اوفياء لليبيا بل سيدهم اردوغان فهم كلاب لاردوغان وكلاب لتميم

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