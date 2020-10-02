“جمال الحاجي”: على الأحرار اعتقال قادة “وكر العدالة والبناء” فورا

دعا الناشط السياسي، جمال الحاجي، إلى اعتقال قادة ما وصفهم بـ”وكر العدالة والبناء”، مطالبا بغلق كل مقراتهم، معتبرا الإخوان المسلمين “خونة” تاجروا بثورة ليبيا.

وأضاف “الحاجي” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “أتحمل مسئوليتي أمام الله وشعب يضحي من خمسين عام من أجل حريته ودولة مدنية محترمة تحقق حلمه ومستقبل اﻷجيال القادمة لأن يتحرك كل اﻷحرار بغلق أوكار اﻷحزاب الفاسدة واعتقال قادة وكر العدالة والبناء فورا.. ﻻ أحد يحدثني عن فوضى في اعتقال خونة تاجروا بثورتكم قبل عام 2004م بالمواخير ومستمرين”.

وقال “الحاجي” في منشور أخر على صفحته أيضا: “أعضاء “مجلس الدولة” بين أمران احلاهما مر..! إما المخاطرة بالراتب (16000) دينار والجواز اﻷحمر والمصالح أو الصمت على المشري وهو يبيع باسمهم ما تبقى من إرادة للشعب وللدولة الليبية يتاجر ﻷجل مصالح حزبهم الرخيصة بما أبقته مؤامرة الصخيرات..!”.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الليبي – الليبي تستأنف اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.