“قيادي بالعدالة والبناء”: حزبنا “لاعب أساسي” في كل المحطات الهامة

قال مدير مكتب الشباب بحزب العدالة والبناء، عبد البارئ عديلة، إن حزبهم لاعب أساسي في كل المحطات الهامة التي تتم في ليبيا، موضحا أن دعمهم للحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب يأتي للحفاظ على المكتسبات.

وأضاف “عديلة” في منشور على موقع “فيسبوك”، أعادت نشره قناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا قائلا: “العدالة والبناء مكون من مكونات المجتمع الليبي ودائما ما كان لاعبا أساسيا في كل المحطات الهامة”.

وتابع “عديلة”: “دعمنا للحوار ينطلق من أساس المحافظة على المكتسبات وهو لا يعد تفريطا في دماء من قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن العزيز” بحسب زعمه.

وتستأنف جلسات الحوار الليبي اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.