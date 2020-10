أفادت مصادر

إعلامية اليوم الجمعة بأنه تم تجديد حبس مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف 30

يوميا احتياطيا على ذمة التحقيق.

