“عصام الجهاني”: اجتماعات “بوزنيقة” إيجابية وتوجد “تفاهمات عادلة”

عبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني، عن استيائه من التصريحات التي وصفها بـ”العنترية وغير المسؤولة والأكاذيب” التي تطلقها قنوات لها أجندات خاصة تدعو إلى استمرار الفوضى في ليبيا، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الصبر والإرادة.

وأضاف “الجهاني” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “التصريحات العنترية غير المسؤولة والأكاذيب الإعلامية والتي تقودها قنوات لها أجنداتها باستمرار الفوضى وعدم الاستقرار للأمة الليبية”.

وتابع “الجهاني” في منشوره قائلا: “لا يعنى أننا صم بكم بل المرحلة تحتاج الإرادة والصبر والمضي قدما من أجل وطن تتقاذفه أمواج عاتية”.

وحول الحوار الليبي – الليبي قال “الجهاني” في منشوره” “في بوزنيقة اليوم اجتماعات تشاورية إيجابية وتفاهمات عادلة لمراحل أكبر من مجرد مهام محددة وقد نعبر بإذن الله إلى بر الأمان”.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الليبي – الليبي تستأنف اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.