عقب تسجيل اتفاقيتها رسميا.. الدفاع التركية: سيستمر دعمنا لحكومة الوفاق

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق.

وعلقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة في تغريدة نشرتها على “تويتر” قائلة، “تستند علاقاتنا متعددة الجوانب إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا، وسيستمر دعمنا للتدريب والدعم والاستشارات لحكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن حكومة الوفاق وقعت مع تركيا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.