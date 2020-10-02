“الحبري” يُشدد على ضرورة تحويل الإيرادات لـ”المالية”

شدّد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، على ضرورة قيام المصارف التجارية بتحويل إيرادات الضرائب والجمارك بشكل شهري إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي.

وأكد المحافظ، خلال منشور نشر عبر المنصة الرسمية للمصرف، أن هذا الموضوع محلّ تفتيش ومتابعة من قبل مصرف ليبيا المركزي؛ لضمان تطبيقه. وقال إن مخالفة التعليمات سوف تعرض مرتكبيها إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها.

وفي وقت سابق، أكد المصرف على رؤساء المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، ضرورة تحديد وحدة إدارية داخل المصرف تتولى إرسال البيانات والإحصائيات التي تطلبها إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي؛ بحيث تكون نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير البيانات وإرسالها في المواعيد المحددة.

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