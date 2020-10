الدفاع الأرمنية: قواتنا دمرت طائرتين تابعتين للجيش الآذري في قره باخ

أعلنت وزارة

الدفاع الأرمنية، صباح اليوم الجمعة، تدمير طائرتين تابعتين للقوات الجوية الآذرية

إحداهما مسيرة، في إقليم قره باخ.

وأكدت المتحدثة

باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة في

الإقليم، مشيرة إلى أن القوات الأرمنية أحبطت محاولة لاختراق دفاعاتها.

وعلى وجه آخر، أعلن

مسؤولون في إقليم قره باخ عن سقوط عدد من الجرحى، إثر القصف الآذري على الإقليم.

وكان مسؤولون في

قره باغ قد أعلنوا في وقت سابق عن سقوط 11 قتيلا و60 جريحا من السكان المدنيين،

بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.

