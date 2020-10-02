الكهرباء: فريق فني جزائري في طريقه لمحطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول عدد من الخبراء الجزائريين إلى ليبيا للمساعدة في صيانة محطة الخمس.

وقالت الشركة عبر مكتبها الإعلامي، أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة الجزائرية، وفي ظل الأزمة الراهنة لإمدادات الكهرباء داخل الشبكة الليبية، بهدف المساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500ميجا وات، وتخفيف معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء المتكرر، لافتة إلى أن الفريق الفني وصل ليلة البارحة وفي طريقه إلى محطة الخمس للشروع في العمل.