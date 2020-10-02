طبيب ترامب وزوجته يكشف عن حالتهما الصحية بعد اصابتهما بفيروس كورونا

أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد وترمب وزوجته ميلانيا، أن صحتهما جيدة، بعد ثبوت اصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم (2 تشرين الاول 2020): “تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما“.

وأضاف كونلي في البيان: “إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أي انقطاع أثناء فترة علاجه“.

واعلن ترمب على حسابه في تويتر، اليوم ان “الفحوصات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!”.

من جانبها قالت زوجة الرئيس الاميركي، ميلانيا ترمب، “كما فعل الكثير من الأميركيين هذا العام، انا ملتزمة بالحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتي بـ كوفيد-19”.

واضافت: “نشعر بالارتياح وقد أجلت جميع الارتباطات القادمة.. يرجى التأكد من بقائكم آمنين وسنتجاوز هذا الأمر معا”.