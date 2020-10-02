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ميناء طرابلس يترقّب آلاف الأطنان من الحبوب والبضائع

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب ميناء طرابلس البحري وصول مجموعة من السفن التجارية المحمّلة بالحبوب، والحاويات التي تحوي سلة متنوعة من البضائع.

ومن المنتظر وصول الباخرة “إنشكاب”، التابعة للوكيل الملاحي “الدوين”، وعلى متنها 16,500 طن حبوب، بالإضافة إلى السفينة “آيلا” التابعة للوكيل الملاحي “الهيبلو” وعلى متنها 25,900 طن من القمح والشعير.

وقد رست في منطقة المخطاف، السفينة “كونمار فجورد” التابعة للوكيل الملاحي “فن الشحن للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 6009 حاويات بضائع وسلع متنوعة، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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