بومبيو يدعو تركيا وروسيا إلى «التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم»

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روسيا وتركيا إلى «التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم» بأنفسهم، مضيفا أن بلاده تعتقد أن تدخل طرف ثالث سواء كانت أنقرة أو موسكو، في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

واشار بومبيو إلى أن الوضع «أكثر تعقيدا بعض الشيء» في ليبيا حاليا، لافتا إلى دعوة الولايات المتحدة مرارا خلال السنوات الماضية إلى حل بوساطة الأمم المتحدة؛ من أجل خلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل تحد، حسب مقابلة مع صحيفة «لا ربيوبليكا» الإيطالية، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة

توافق أميركي أوروبي

وأعلن أن الإدارة الأميركية «متحدة» مع الاتحاد الاوروبي بشأن العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر برلين، الذي انعقد في شهر يناير الماضي من أجل أن «تلتقي الأطراف الليبية وتحدد إطار الحل السلمي».

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأميركي القادة الليبيين إلى «بذل جهود جادة لإحياء اتفاقيات قادرة على ضمان استقرار طويل الأمد للمنطقة بأسرها».

وأبدى أمله أن تكف الدول الأخرى المشاركة في الأنشطة العسكرية في ليبيا عن هذا السلوك، متابعا: «لا حاجة لأية أسلحة أخرى، فأن جلب السلاح إلى ليبيا انتهاك لقرارات الأمم المتحدة»، وعقب: «(ليبيا) ذولة مليئة بالسلاح، ولا حاجة لسلاح آخر، فالمطلوب هو حوار بناء بين جميع الأطراف الليبية».

ويوم الأربعاء الماضي، زار بومبيو، روما حيث عقد جلسة محادثات مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، تناولت في معظمها الأزمة الليبية، وبعدها خرج الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك، أعرب بومبيو خلاله عن تفاؤله بشأن الأوضاع في ليبيا، معتبرا أنها شهدت تحسنا على الأرض في الأسبوع الماضي، بسبب عودة الأطراف الليبية للحديث مع بعضها.

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