القيادة العامة: نرحّب بفتح مطارات الجنوب أمام شركات الطيران بشروط

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوّات المسلّحة بيانًا بشأن فتح المطارات المدنية في الجنوب أمام حركة الطيران المدني.

القيادة العامة أكّدت في بيانها الذي تلقّت المرصد نسخة منه التزامها بتعهّداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي.

وأوضحت أنّ هذا الشرط يأتي لغرض التفتيش الأمني والتأكّد من هوية الركّاب، ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها كإجراء احترازي أمني، نظرًا لظروف المرحلة.

وطالبت القيادة جميع شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط الالتزام والتقيّد بهذه الإجراءات محافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعميه.

وأعربت عن ترحيبها بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية، ما يساهم في حلّ أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب.

ولفتت إلى وجود عناصر إرهابية خطيرة ومرتزقة يتبعون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الغرب الليبي، وتسيطر على المطارات، وخاصّة مطاري مصراتة ومعيتيقة، بالإضافة إلى وجود بؤر إرهابية في الجنوب الغربي.

وأفاد البيان أنّ الوحدات العسكرية والأمنية ما زالت تتعامل مع العناصرالإرهابية، وآخرها القضاء على تسعة من قادتها على رأسهم أبو معاذ العراقي أمير تنظيم داعش في شمال أفريقيا، في يوم 15 من شهر سبتمبر الماضي في حي عبد الكافي بمدينة سبها، وما تلاها من عمليات مطاردة وقبض على عناصر التنظيم.

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