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«العامة للكهرباء»: الجزائر أرسلت فريقا من الخبراء لصيانة محطة الخمس

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا وات، والتي تعول عليها الشركة في تخفيف معاناة المواطن من انقطاع  الكهرباء المتكرر.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة الجزائرية، وفي ظل الأزمة الراهنة لإمدادات الكهرباء داخل الشبكة الليبية.

وأشارت إلى أن الفريق الفني قد وصل أمس الخميس، وفي طريقه إلى محطة الخمس للشروع في العمل.

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إرسال الجزائر الخبراء العامة للكهرباء صيانة فريق وحدات الخمس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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