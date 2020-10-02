«العامة للكهرباء»: الجزائر أرسلت فريقا من الخبراء لصيانة محطة الخمس

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا وات، والتي تعول عليها الشركة في تخفيف معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء المتكرر.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة الجزائرية، وفي ظل الأزمة الراهنة لإمدادات الكهرباء داخل الشبكة الليبية.

وأشارت إلى أن الفريق الفني قد وصل أمس الخميس، وفي طريقه إلى محطة الخمس للشروع في العمل.