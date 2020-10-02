“النائب المنشق عمار شنبارو”: “القوات المعتدية” تدق طبول الحرب وهدفها “مصراتة”

ادعى عضو مجلس النواب المنشق عن الزاوية، عمار شنبارو، أن من وصفهم بـ”القوات المعتدية” في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية، تضغط لتمرير ما يسعون إليه من أهداف، مشيرا إلى تعثر مباحثات بوزنيقة بالمغرب.

وقال “شنبارو” في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “طبول الحرب تدق من قبل القوات المعتدية .. بهدف الضغط لتمرير ما يسعون إليه ضمن أي اتفاق قادم .. خاصة بعد تعثر مباحثات “بوزنيقة” الجارية بالمملكة المغربية” بحسب كلامه.

وفي تغريدة أخرى، زعم “شنبارو” أن الهدف القادم هو السيطرة على مصراتة قائلا: “استراتجية الحرب تغيرت .. الهدف القادم مصراتة .. إذا سقطت يكون سقوط بقية المدن تباعا”.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار الليبي – الليبي تستأنف اليوم الجمعة، حيث كان قد وصل وفد النواب الليبي المشارك في الجولة الثانية من الحوار مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، إلى المغرب الثلاثاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تدوينة على موقع “فيسبوك”: “وصلنا بحول الله إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية للجولة الثانية من الحوار”

ويشارك مجلس النواب بجلسات الحوار بنفس الأعضاء المشاركين في الجولة الأولى “5 أعضاء بدون مستشارين”، في المقابل رفع المجلس الاستشاري عدد ممثليه إلى 13 عضوا أغلبهم أعضاء محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقالت مصادر إن وفد مجلس النواب يتخوف من رغبة بعض أطراف وفد الدولة نقض الاتفاق السابق، والذي توصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية.

وكان قد كشف مصدر مقرب من الاجتماعات التي تشهدها منطقة بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، بأن الوفد القادم من العاصمة طرابلس وفي معظمه من الموالين لتنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى تمرير قانون المحافظات وهي خطوات بحسب متابعين يسعى لها التنظيم للسيطرة على القواعد الشعبية وتمكين أنفسهم من السيطرة الأفقية في المدن والمناطق الليبية.