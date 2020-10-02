الدرسي: جماعة الإخوان تبغض كلمة الإنتخابات وتعيش على الحرب والدمار

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي على أن تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الأخيرة تعتبر تحركات وردات فعل متوقعة من قبل جماعة الاخوان المسلمين.
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.الشعب يريد اعدام الاخوان .
فالاخوان خوارج العصر بفتوى من كبار العلماء فى مصر علما بان دار الافتاء والازهر الشريف لهم اسقلالية عن الحكومة حيث يتم اختيارهم من هيئة كبار العلماء ورفضوا ضغوط سياسية لتكفير داعش وقالوا عنهم مجرمين ولكن لا يجوز تكفير مسلم لما يترتب عليه من عدم الصلاة على الميت والمواريث .
اما الخوارج فهم شر خلق الله رغم ان عبادتهم تفوق عبادة صحابة رسول الله .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ”
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