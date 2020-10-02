روسيا: هناك خطر كبير من نقل المقاتلين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ

ليبيا – أشار الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الخطر الكبير من نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ووفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس قال:” أشار المشاركون في الاجتماع إلى الخطر الشديد في المنطقة المرتبط بنقل المسلحين إلى هناك من سوريا وليبيا”.

وأضاف: “كما جرى خلال الاجتماع بحث العمل مع دول الجوار لروسيا والذي يعتبر بحسب الرئيس من أولويات السياسة الخارجية الروسية”.

وتابع:”وفي هذا السياق سمع تقرير من دميتري كوزاك نائب رئيس إدارة الكرملين الذي دعي إلى الاجتماع”.

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