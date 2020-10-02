واشنطن ترفض أي تدخل خارجي في ليبيا.. وتثمّن دور مصر

شدد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صمويل واربورغ، على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في ليبيا.

وقال “واربورغ”: الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شدّد على ضرورة أن يأتي حل الأزمة الليبية داخليًا، وهناك اتفاق بين الرؤى الأمريكية والمصرية على ضرورة حلّ الأزمة بين الطرفين دون تدخل.

وأثنى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية، على دور مصر الذي يدفع باتجاه حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى استضافتها لاجتماعات وفدين عسكريين يمثّلان طرفي الصراع ضمن المحادثات الأمنية.

وكانت البعثة الأممية قد أكدت، في بيان، أن المحادثات العسكرية، التي احتضنتها مصر ورعتها الأمم المتحدة؛ ساهمت في الوصول إلى عديد من التوصيات المهمة.

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