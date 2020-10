أطلق عدد من

المواطنين العالقين في منازلهم جنوب غرب العاصمة طرابلس، نداء استغاثة للمسؤولين

بالتدخل في محيط الاشتباكات الدائرة بالمنطقة وإخلائهم بعد إصابة بعض البيوت

بالأعيرة النارية وتحطم نوافذها مع انقطاع الكهرباء.

وكانت وقعت اشتباكات بين القوة المشتركة وقوة من الزاوية قرب جمعية “الدعوة

الاسلامية” بالعاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان، ببتجمع عدد من السيارات المسلحة

في سيمافرو طريق المطار بالعاصمة طرابلس وسط أصوات اشتباكات متقطعة بالقرب من

معسكر 7 ابريل

/boi����.

The post المواطنون العالقون يستغيثون بالمسؤولين لإخلائهم من منطقة الاشتباكات بين المليشيات في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24