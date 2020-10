دعا وزير

الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، روسيا وتركيا للسماح لليبيا بأن تحل

أزمتها بمفردها، مضيفاً أن تدخل جهات خارجية سيفاقم الوضع في البلاد الغارقة في

الفوضى والحرب منذ سنوات”

وأضاف بومبيو في

تصريح صحفي أن أوروبا لديها دور أساسي في دعم عملية صنع السلام بالشرق الأوسط.

وكانت التدخلات

التركية، ودعم أنقرة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالسلاح والمرتزقة، فاقمت خلال

الأشهر الماضية الصراع في ليبيا، فيما حثت العديد من الدول الأوروبية لا سيما

فرنسا أنقرة على وقف تلك التدخلات.

The post بومبيو يدعو روسيا وتركيا للسماح لليبيا لحل أزمتها بمفردها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24