خبراء جزائريون لصيانة محطة الخمس الكهربائية

أرسلت الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا

وات.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن من شأن هذه الأعمال أن تساعد في تخفيف

معاناة المواطن من الانقطاع المتكرر للكهرباء، في ظل الأزمة الراهنة لإمدادات

الكهرباء داخل الشبكة.

وأضافت الشركة أن الفريق الفني

الجزائري وصل ليلة أمس الخميس، قبل التوجه إلى محطة الخمس للشروع في العمل.

