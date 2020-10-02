الاتحاد الأوروبي: رفع عقيلة صالح وأبو سهمين من قائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس السابق للمؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية فيما يتعلق بـ الصراع الليبي.

هذا وكان عقيلة وأبو سهمين، يخضعان للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي – حظر السفر وتجميد الأصول – منذ عام 2016. وتم الاتفاق على شطب رئيس مجلس النواب صالح في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية. وسيواصل المجلس متابعة سلوكه عن كثب، لا سيما فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين ولجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL). كما تم الاتفاق على شطب أبو سهمين على أساس الغياب العام لأي دور في العملية السياسية الليبية.