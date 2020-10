باشاغا: سنحترم اختيار المنطقة الشرقية وأُفضِّل الحوار مع عقيلة صالح

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا أمس

الخميس إن المسؤولين في حكومة الوفاق سيتحاورون مع من يتم اختيارهم من شرق ليبيا

دون شروط.

وأضاف باشاغا في تصريح إعلامي أنه لا يمكن فرض أي اختيار على المنطقة

الشرقية وسيتم احترام الشخص الذي يختارونه لإدارة الحوار.

وبين أنه على ثقة بأن شرق ليبيا لن يختار للحوار إلا شخصا يريد السلام

ويريد وحدة ليبيا ودولة لكل الليبيين والدولة المدنية والمصالحة ويحافظ على شعب

ليبيا وثروة البلاد وسنتوافق مع هذا الاختيار .

وأضاف باشاغا أنه لا يمكن في غرب ليبيا أن نفرض على المنطقة الشرقية اختيار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو حفتر مبينا أنه لو كان بيديه الاختيار لاختار عقيلة صالح لإدارة الحوار معه.

https://www.facebook.com/watch/?v=968241217017333

