“البكوش”: لا أتصور وجود رئيس لـ “ليبيا” منتصف أكتوبر

هاجم صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار بـ”مجلس الدولة” الاستشاري السابق، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، واتهمهما بأنهما يبحثان عن مالا يخرجهما من المشهد.

وأضاف “البكوش” خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية في برنامج “عكس التيار” على قناة “الوسط wtv”، أن “عقيلة” يأتي إلى الحوارات السياسية ليتحدث عن برقة والمناصب السياسية فقط وليس عن مصلحة الشعب الليبي، قائلا “لا الليبين ولا الأمم المتحدة طرحوا فكرة المحاصصة والمناصب ولكن طرحها عقيلة والمشري للاستفادة من توزيع المناصب”.

وهاجم “البكوش” مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، مدعيا أنهم لم يقدموا للشعب الليبي شيئ ويتقاضون الرواتب لمدة 6 سنوات دون فائدة موجها سؤال لـ”النائب زياد دغيم” الذي تواجد معه في المداخلة الهاتفية قائلا “ماذا قدمت للشعب الليبي وأنت تتقاضى راتبا شهريا مقدراه 15 ألف دينار؟”.

وطالب “البكوش” بوضع دستور يتم الاتفاق عليه، قائلا “كفانا ابتزازا اتفقوا على دستور وخلوها فيدرالية لكن تتحركوا بدون دستور وتمشوا بالإعلان الدستوري الذي اختلقتموه”.

وأضاف “البكوش” أنه لا يتصور أن يكون لدى ليبيا رئيس في منتصف أكتوبر لأن الحوار الدائر قاعدته غير متماثلة، وبها أجسام ظلت على مدار خمس سنوات تتحاور ولم تأت إلا بالحرب والفساد وثبت فشلها، بحسب كلامه.

وأشار “البكوش” إلى أن الحوارات الدائرة ستؤسس لحكومة جهوية سيكون كل طرف فيها ولائه للجهة التي وضعته هناك وليس للشعب الليبي، موضحا أن في الصخيرات كان هناك طرفان “مجلس نواب” و”مجلس دولة” وكان مجلس النواب يمثله نواب من الشرق والغرب والجنوب.

وأوضح “البكوش” أن النواب خائفون من الانتخابات لأنه لن يعاد انتخابهم مرة أخرى قائلا “تواجد عقيلة صالح ووفد بوزنيقة هذا هو الشللية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي أصبح يعرف تماما أن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي ليس في سجلهم أي شيئ يسمح أن يثق بهم مرة أخرى لفترة انتقالية هم يحددوها بأنفسهم.