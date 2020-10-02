“الاتحاد الأوروبي”: رفع اسم “عقيلة صالح” و”نوري أبوسهمين” من قائمة العقوبات لهذه الأسباب

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.

كما أزال “الاتحاد الأوروبي” أيضا اسم الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، والمقرب من مجالس الشورى الإرهابية والمنتخب عن دائرة زوارة، نوري أبو سهمين، من القائمة، بحسب بيان على موقع المجلس الإلكتروني.

وذكر البيان أن “عقيلة” و”أبو سهمين” خضعا إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، منذ العام 2016، قبل أن يتفق على شطب عقيلة في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.

وأشار المجلس إلى أنه سيتابع عقيلة عن كثب، ومواقفه فيما يتعلق بدعم عملية برلين وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، موضحا أن شطب أبو سهمين جاء على أساس الغياب العام لأي دور له في العملية السياسية الليبية.

وذكر البيان بترحيب الاتحاد الأوروبي بالإعلانين الصادرين من عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج ، في 21 أغسطس الماضي، اللذين عجلا بـ«التطورات الواعدة في ليبيا وخلق فرصة لتحريك الليبيين من أجل الانتقال إلى الأمام، ونحو الانتهاء من خلال عملية سياسية».

وأضاف البيان أن قرار اليوم أكد الاستخدام الإستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض.

ولفت إلى أن الهدف من تلك التدابير إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية، شارحا أن الشطب من القائمة يكون مناسبا حين لم تعد شروط الإدراج مستوفاة، كما في قرار اليوم.