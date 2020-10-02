آكار: تركيا ستُواصل دعم الوفاق أمنياً وعسكرياً

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق في مجالات التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني.

وأضاف آكار خلال اجتماعه بوزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش في أنقرة، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا في كل المجالات.

وبحسب ما نقلته وزارة الدفاع، فإن زيارة النمروش إلى تركيا تأتي بهدف مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق قد أكد أن التعاون العسكري مع الجانب التركي يشمل جميع مجالات الدفاع لتطوير كوادر الوزارة وتأهيل العناصر العسكرية التابعة لها.

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