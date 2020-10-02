ليبيا الان

آكار: تركيا ستُواصل دعم الوفاق أمنياً وعسكرياً

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق في مجالات التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني.

وأضاف آكار خلال اجتماعه بوزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش في أنقرة، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا في كل المجالات.

وبحسب ما نقلته وزارة الدفاع، فإن زيارة النمروش إلى تركيا تأتي بهدف مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق قد أكد أن التعاون العسكري مع الجانب التركي يشمل جميع مجالات الدفاع لتطوير كوادر الوزارة وتأهيل العناصر العسكرية التابعة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ثلاث ارباع ليبيا محررة وخالية من الاحتلال التركى النجس والذى تم ردعه بالخط الاحمر المصرى الذى يحمى النفط وبعد شفط اموال مصرف ليبيا المركزى من قبل الاتراك لم تعد ليبيا بالنسبة لهم مهمة وبخسارة عليهم

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