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اتحاد عمال النفط: إنتاج ليبيا النفطي يناهز 300 ألف برميل يوميًا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفاد اتحاد عمال النفط والغاز أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى مستوى يناهز 300 ألف برميل يوميا.

عضو اتحاد عمال النفط والغاز أحمد الفيتوري في مقابلة مع وكالة “نوفا”الإيطالية قال إن حجم إنتاج النفط اليومي في ليبيا وصل إلى 270 ألف برميل وذلك بعد استأنف عدد من الحقول والموانئ النفطية عمليات انتاج وتصدير النفط خاصة موانئ الزويتينة والحريقة.

وأشار الفيتوري أن حجم الإنتاج في تزايد بشكل يومي مع عودة المهندسين والعمال في الشركات النفطية إلى أعمالهم على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كل موقع للحد من انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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