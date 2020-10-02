دي مايو: إيطاليا تساهم مع شركاء الاتحاد الأوروبي في فتح عملية مصالحة وطنية في ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تساهم مع شركاء الاتحاد الأوروبي في فتح عملية مصالحة وطنية في ليبيا وذلك من أجل ضمان الأمن القومي الإيطالي وأمن المنطقة بأكملها.

دي مايو وفي رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في ختام المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا”الإيطالية أوضح أن إيطاليا أثبتت بالأفعال أنها دولة صلبة وقوية ولديها حكومة قادرة على تجاوز الأوقات الصعبة.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي:”أن دورنا اليوم في السيناريو الأوروبي والدولي معترف به من قبل الجميع”، موضحاً أنه كلما تعززت العلاقات مع واشنطن كلما نمت إيطاليا أكثر.

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