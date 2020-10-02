بومبيو: تدخل روسيا وتركيا في ليبيا فاقم الأزمة

ليبيا – أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادًا راسخًا أن تدخل طرف ثالث في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع سواء كانت روسيا أو تركيا، داعيا موسكو وأنقرة إلى التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم.

بومبيو وفي مقابلة مع صحيفة “لا ربيوبليكا” الايطالية أشار الى أن الوضع أكثر تعقيدًا بعض الشيء في ليبيا حاليا، قائلاً:”دأبت الولايات المتحدة منذ سنوات على المطالبة بحل بوساطة الأمم المتحدة من أجل خلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل تحد”،وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية.

وأعلن بومبيو أن ادارة واشنطن متحدة مع الاتحاد الاوروبي بشأن العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر برلي، الذي انعقد في شهر يناير الماضي من أجل أن تلتقي الأطراف الليبية وتحديد إطار الحل السلمي،مضيفاً: “نريد من القادة الليبيين بذل جهود جادة لاحياء اتفاقيات قادرة على ضمان استقرار طويل الأمد للمنطقة بأسرها”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الامريكية:” لذلك نأمل أن تكف الدول الأخرى المشاركة في الأنشطة العسكرية في ليبيا عن مثل هذا السلوك ولا حاجة لأية أسلحة أخرى”، مذكرا بأن جلب السلاح إلى ليبيا يعتبر انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة إنها ذولة مليئة بالسلاح ولا حاجة لسلاح آخر فالمطلوب هو بدلاً من ذلك حوار بناء بين جميع الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية